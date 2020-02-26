Gençlerbirliği, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı hazırlıkları Gençlerbirliği'nin antrenmanından görüntüler ANKARA - Gençlerbirliği, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
26.02.2020 18:14 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:17
Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı hazırlıkları
Gençlerbirliği'nin antrenmanından görüntüler ANKARA - Gençlerbirliği, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşti.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Gençlerbirliği, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
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