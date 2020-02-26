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Gençlerbirliği, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı hazırlıkları Gençlerbirliği'nin antrenmanından görüntüler ANKARA - Gençlerbirliği, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

26.02.2020 18:14 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:17
Gençlerbirliği, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

'nde maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği'nin antrenmanından görüntüler ANKARA - Gençlerbirliği, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşti.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Gençlerbirliği, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
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