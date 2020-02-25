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Gençlerbirliği, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

25.02.2020 20:32 | Son Güncelleme: 25.02.2020 20:32
Gençlerbirliği, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşusu ve hareketlerinin ardından dar alanda top kapma çalışması yaptı.

Futbolcular, antrenmanı dört kaleli maç ile tamamladı.

Kaynak: AA

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