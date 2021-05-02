Özcan Bizati: Fernandes'in, Candeias'a yaptığı faulde kırmızı kart görmesi gerekirdi
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Özcan Bizati: Fernandes'in, Candeias'a yaptığı faulde kırmızı kart görmesi gerekirdi

Özcan Bizati: Fernandes'in, Candeias'a yaptığı faulde kırmızı kart görmesi gerekirdi
Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA - Haberler | Spor

Süper Lig'in 39'uncu haftasında sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Özcan Bizati, kötü bir oyun sergilediklerini söyledi.

Süper Lig'in 39'uncu haftasında sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Özcan Bizati, kötü bir oyun sergilediklerini söyledi. Bizati, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Kötü bir maç oynadık. Oyunu çevirecek reaksiyonları veremedik. Oynamamamız gereken bir oyun oynadık. İkili mücadeleleri kaybettik, ara topları yedik." değerlendirmesinde bulundu. 

"CANDEİAS SEZONU KAPATTI DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"

Gedson Fernandes'in, Daniel Candeias'a yaptığı faulde kırmızı kart görmesi gerektiğini belirten Bizati, şöyle devam etti: "Maçın kırılma anlarından biri eksik olduğumuz anda yediğimiz goldü. Rakibin eksik kalması gerekiyordu. VAR'a bakmadan ben pozisyonun kırmızı kart olduğunu düşünüyorum. Optimal bir karar verilmesi gerekiyordu. O anda yediğimiz golle mağlup duruma düştük. Oyunu çevirmekte zorlandık. Oyuncumuzun omzunda ciddi yırtığı var. Sezonu kapattı diye düşünüyoruz.""LİGİN HEM ÜST HEM DE ALT SIRALARINI ETKİLEDİ"

"Ligin hem zirvesini hem de alt sıralarını etkileyen doğrudan bir hata oldu mu?" sorusu üzerine Bizati, "Kesinlikle. Candeias'ın pozisyonu kırmızı kart. Fernandes'in oyundan atılması gerekiyordu. 3-4 dakika oyuncu değiştirmeyle ilgili eksik oynarken gol yedik. Rakibimiz kolay bir galibiyet almış oldu. Biz belki buradan puan alabilecek durumda olacaktık. İkinci yarı farklı formasyonlar oynanabilirdi. O şansımız kalmadı. Rakibimiz buradan galip gelmese diğer rakipleri de puan farkını açabilirdi. Dolayısıyla ligin hem üst hem de alt sıralarını etkiledi" ifadelerini kullandı.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA

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