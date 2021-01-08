Gençlerbirliği, Galatasaray maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı.

Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ana bölümünde ise çift kale maç yaptı.

Öte yandan bugün yapılan antrenmanla Gençlerbirliği'ne, pilot takım Hacettepe'de forma giyen Metehan Mert ve kaleci Yasin Davuş katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar