Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray karşılaşması öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 39. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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