Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'leri
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, 5 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman, nerede, hakemi kim ve hangi kanalda? Tüm detaylar haberimizde…
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Peki, Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gençlerbirliği Galatasaray maçı muhtemel 11'leri…
GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Gençlerbirliği Galatasaray 5 Ekim Cumartesi günü oynanacak.
GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Gençlerbirliği Galatasaray maçı saat 20:00'de başlayacak
GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği Galatasaray maçı beIN SPORTS'ta yayınlanacak.
GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?
Gençlerbirliği - Galatasaray karşılaşmasını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Ekrem Kan yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Turgut Doman görev alacak.
İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, daha önce 11 kez Galatasaray'ın oynadığı resmi maçlarda görev aldı. Meler'in yönettiği 11 maçta Galatasaray, 9 galibiyet elde ederken 2 karşılaşmadan beraberlik ile ayrıldı. Meler'in yönettiği maçlarda Galatasaray mağlubiyet yaşamadı. Bu maçlarda Galatasaraylı oyuncular 25 sarı ve 2 kırmızı kartla cezalandırılırken rakip takım oyuncuları 33 sarı, 1 kırmızı kart gördü.
Halil Umut Meler son olarak 7 Ağustos 2019'da Galatasaray'ın Akhisarspor ile oynadığı Süper Kupa Finalinde görev almıştı. Galatasaray, sahadan 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY REKABETİNDE SON DURUM
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de deplasmanda Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 9 puanla 7. sırada yer alıyor. Başkent temsilcisi ise 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 2 puanla son sırada bulunuyor.
GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray:
Muslera
Mariano
Luyindama
Marcao
Nagatomo
Nzonzi
Seri
Belhanda
Feghouli
Babel
Falcao
Gençlerbirliği:
Ertaç Özbir
Ahmet Oğuz
Flavio
Toure
Polomat
Diallo
Fabricio
Candeias
Sessegnon
Stancu
Sio
GALATASARAY'DA KART CEZASI SINIRINDA OLAN OYUNCULAR KİMLER?
Ömer Bayram
Mariano
Marcao
GALATASARAY'DA KART SAKAT OLAN OYUNCULAR KİMLER?
Emre Akbaba
SÜPER LİG PUAN DURUMU
1. ALANYASPOR 14 puan (1 maçı eksik)
2. FENERBAHÇE 11 puan
3. GAZİANTEP FK 11 (1 maçı eksik)
4. ANTALYASPOR 11 puan
5. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 10 puan
6. TRABZONSPOR 9 puan (1 maçı eksik)
7. DEMİR GRUP SİVASSPOR 9 puan (1 maçı eksik)
8. KONYASPOR 9 puan (1 maçı eksik)
9. GALATASARAY 9 puan (1 maçı eksik)
10. BAŞAKŞEHİR 8 puan (1 maçı eksik)
11. YUKATEL DENİZLİSPOR 8 puan
12. ANKARAGÜCÜ 8 puan (1 maçı eksik)
13. ÇAYKUR RİZESPOR 8 puan (1 maçı eksik)
14. KASIMPAŞA 7 puan (1 maçı eksik)
15. GÖZTEPE 6 puan (1 maçı eksik)
16. BEŞİKTAŞ 5 puan (1 maçı eksik)
17. KAYSERİSPOR 3 puan (1 maçı eksik)
18. GENÇLERBİRLİĞİ 2 puan (1 maçı eksik)