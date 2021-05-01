Gençlerbirliği, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 39. haftasında yarın sahasında konuk edeceği Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 39. haftasında yarın sahasında konuk edeceği Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmana Gençlerbirliği futbolcuları İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başladı.
İdmanda daha sonra dar alanda top kapma çalışması yapılırken, antrenman son bölümde yapılan çıkış çalışmasıyla tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak