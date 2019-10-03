Gençlerbirliği, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

03.10.2019 20:32
Gençlerbirliği, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından taktik maçı yaptığı aktarıldı.

Gençlerbirliği, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA
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