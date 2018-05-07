Gençlerbirliği'nde Futbolcular Takım Arkadaşları Florentin Pogba'ya Saldırdı
Antalyaspor'a 1-0 mağlup olarak ligin son 2 haftasına girilirken, büyük yara alan Gençlerbirliği'nde futbolcular Florentin Pogba'ya saldırdı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından Gençlerbirliği futbolcuları, karşılaşmanın 88. dakikasında formasını çıkartarak sahayı terk eden Floretin Pogba'ya saldırdı.
Araya giren güvenlik güçleri futbolcuları yatıştırdı ve Pogba güvenlik altına alındı. Daha sonra kulüp yöneticileri kavganın çıktığı yere gelerek sporcuları yatıştırdı.
POGBA SAHAYI TERK ETTİ!
Yaşanan tartışmanın ardından Florentin Pogba formasını çıkartarak soyunma odasının yolunu tuttu. Oyuncu değiştirme hakkı dolan Gençlerbirliği maçın son anlarını 1 kişi eksik oynamak zorunda kaldı.
CAVCAV'A TEPKİ
Öte yandan mücadeleyi protokol tribününden takip eden Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, tribünden ayrılırken yoğun tepkilere maruz kaldı.
Ankaralı taraftarlar, Cavcav'a "Ümit Özat ile el ele takımı düşürdünüz" dedi. Güvenlik güçleri önlem alarak başkan Cavcav'ı ayrı bir kapıdan çıkardı.
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ÜMİT ÖZAT GEÇEN HAFTA SAHAYA SOKAKTAN 11 ADAM ÇAĞIRSAK BUNLARDAN DAHA İYİ MÜCADELE EDERDİ DİYEREK FUTBOLCULARINI SATMIŞTIR BÖYLE DURUMUN OLDUĞU Bİ YERDE BUNLAR NORMALCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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İki ankara takımına(osmanlıspor-g. birliği) şimdiden TFF 1. ligde başarılar dilerim. Fetöcü melih gökçek osmanlı sporu batırdı , ilhan başkanımız ölüncede gençler battı.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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BU LİG NASIL BİR LİG ENDER BANA ANLATSIN- BEN CUMA EROLCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kulübü düşüren ümit özata da saldırılmalıydı futbolcular.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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adamın umrunda değil maç başı parası alıyor gençler olmazsa başka kulüp 60.000 tl maç başı zataen cepte bunlara bu paraları verenler dönüp baksınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır