Gençlerbirliği, Furkan Şeker'i transfer etti
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Gençlerbirliği, Furkan Şeker'i transfer etti

Gençlerbirliği, Furkan Şeker'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, son olarak Adanaspor'da forma giyen sağ bek Furkan Şeker'i transfer etti.

TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, son olarak Adanaspor'da forma giyen sağ bek Furkan Şeker'i transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan Furkan Şeker, daha önce Denizlispor, Göztepe, Ankaraspor, Boluspor ve Hatayspor formaları da giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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