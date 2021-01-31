Gençlerbirliği - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Ersun Yanal
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Gençlerbirliği - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Ersun Yanal

31.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 31.01.2021 19:34

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yendikleri maçta futbolcularının disiplinli oyununu övdü.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yendikleri maçta futbolcularının disiplinli oyununu övdü.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, 5 maçlık yenilmezlik serilerini ikinci yarının ilk haftasında da sürdürmek için müsabakaya çıktıklarını ve bunu başardıklarını belirtti.

Daha iyi bir takım olmak için çabaladıklarını anlatan Yanal, "Futbolcularımı oyun disiplinine sadık kaldıkları için kutluyorum. Gelecek için cesaret topladık. Sam'in doğum gününde gol atması sevindirdi. Oynayacağımız diğer maçlarda, sakat oyuncuların da katılacağını düşünürsek daha rekabetçi ve kaliteli bir takım olma adına yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncularımızın kendileri ve takımları adına ortaya koydukları disiplin için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Ersun Yanal
Gençlerbirliği - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Ersun Yanal
Gençlerbirliği - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Ersun Yanal
Gençlerbirliği - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Ersun Yanal

Kaynak: Anadolu Ajansı

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