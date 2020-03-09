Gençlerbirliği - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İyi oynadığımız, iyi mücadele ettiğimiz bir maçtan galibiyetle ayrılacakken maalesef yine duran toptan kötü bir gol yedik. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadele, oyun anlayışı ve fedakarlıklarından dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

İyi bir takımla karşılaştıklarına dikkati çeken Hamzaoğlu, "Karşımızda iyi bir hücum hattı olan Antalyaspor vardı. Onlara fazla fırsat verdiğimizi düşünmüyorum. Hücumda da fırsatlar yakalamaya çalıştık. Sio güzel bir gol attı, öne de geçtik. Yine oyunu elimizde tutmayı sürdürdük. Pozisyonlar da yakaladık fakat değerlendiremedik. Daha sonra da duran toptan gol yedik." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakikalarda penaltı bekledikleri pozisyona değinen Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Anlayamadığım bir şey var; son dakikalarda bir penaltı pozisyonumuz var. Yanılmıyorsam geçen hafta aynı şey Beşiktaş maçında oldu. Hakemlerin bir standardının olmadığından muzdaribim. Hangi pozisyon penaltı, hangisi değil artık biz de bilemiyoruz. Bunun kararını hakemler neye göre veriyorlar anlamış değiliz. Aşağı yukarı geçen haftayla birebir aynı pozisyon. O topun kaleye doğru gidip gol olmayacağını söyleyebilir miyiz? Ellerin kapalı olması lazım. Bir maç penaltı verip bir maç vermediğiniz zaman sıkıntı oluyor."

Hamzaoğlu, "Yukatel Denizlispor maçına en iyi şekilde hazırlanıp oradan puan ya da puanlar alıp dönmeyi amaçlayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Tuna: "Galibiyeti hak eden bir oyun oynamadık"

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, galibiyet için başkente geldiklerini ancak istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını dile getirdi.

"Buraya kazanmaya geldik. Kazanmayı hak eden bir oyun oldu mu, elbette hayır." diyen Tuna, "İki takımın da içinde bulunduğu puan durumu bugünkü oyunu etkilemiş olabilir ama biz kendi değerimizin altında oynadık. 20'nin üzerinde şut, 10-20'nin üzerinde orta yaptırdığımız, 8 korner kullandırdığımız bir maç. Bugüne kadar oynadığımız tüm maçlarda rakibimize böyle bir istatistik vermemiş bir Antalyaspor vardı. 1-0'dan sonra 1-1 olması bizim için avantaj. Son 10 dakikada böyle bir oyunda o golü bulmak takımımızın öz güveni ve değeriyle ilgiliydi." ifadelerini kullandı.

Ligde 7 maçtır kaybetmediklerini hatırlatan Tuna, "Özellikle deplasmandan alınan 1 puanın ne kadar önemli olduğunu bilen bir teknik adamım. Bugünkü oyun için kendimizi eleştirebiliriz ama alınan 1 puanı değerli buluyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA