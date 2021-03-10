Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
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Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

10.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:46
Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibinin antrenmanı ısınma hareketleri ve pas koordinasyon çalışması ile başladı.

Antrenman, son bölümde yapılan çift kale maç ile noktalandı. Bugünkü idmanda, test sonuçları iyi gelen Giovanni Sio da takımdan ayrı çalıştı.

Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı 14 Mart Pazar günü saat 19.00'da başlayacak ve karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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