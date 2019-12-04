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Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. haftasında 6 Aralık Cuma günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

04.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:18
Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

, Süper Lig'in 14. haftasında 6 Cuma günü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Başkent ekibi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki sabah antrenmanını yağmur altında gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncular, daha sonra eğlenceli oyunlar oynadı. Antrenman, dar alanda yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

Kaynak: AA
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