Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta? Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
20.11.2020 18:32 | Son Güncelleme: 20.11.2020 18:37
Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Eryaman Stadı, Ankara'da oynanacak Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta? Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşecek Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta? Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçıhangi kanalda?
GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Gençlerbirliği-Fenerbahçe Maçı 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Gençlerbirliği-Fenerbahçe Maçı 16:00'de başlayacak.
GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.