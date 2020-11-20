Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta? Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Eryaman Stadı, Ankara'da oynanacak Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta? Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?