Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 40. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 40. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınma koşusu ve hareketleri ile başlayan antrenman, dar alanda çift kale maç ile sona erdi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er