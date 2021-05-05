Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı futbolcular idmana ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma çalışmasıyla başladı.

Kırmızı-siyahlıların antrenmanı dar alanda gol ve taktik çalışmalarla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur