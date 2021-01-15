Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük maçı hakkında detaylar merak edilirken Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük saat kaçta araştırıldı.

Sporseverlerin merakla beklediği Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük maçının detayları belli oldu. Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük maçı öncesi futbolseverler Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük saat kaçta ve Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

GENÇLERBİRLİĞİ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük maçı 15 Ocak Cuma günü oynanacak. Maç 19:00'da başlayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük maçı Bein Sports 1kanalından yayınlanacak.