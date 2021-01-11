Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
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Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

11.01.2021 18:31 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:34
Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 19. haftasında, 15 Ocak Cuma günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 19. haftasında, 15 Ocak Cuma günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman son bölümde yapılan çift kale maç ile tamamlandı.

Öte yandan Bogdan Stancu tedavisinin ardından, idmanda takımdan ayrı olarak çalıştı.

Antrenman sonrası doğum günü pastası kesilerek yeni yaşı kutlanan İlker Karakaş, Karagümrük maçında yapacakları çıkışın kendisine en güzel hediye olacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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