Gençlerbirliği, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in ilk haftasında 13 Ağustos Cuma günü Eyüpspor'U ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in ilk haftasında 13 Ağustos Cuma günü Eyüpspor'U ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İlhan Cavcav tesislerinde teknik ekip yönetiminde yapılan antrenmana çabukluk ve ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda iki gruplu taktik çalışması gerçekleştirdi.

Sakatlığı bulunan Belyaev antrenmana katılmazken, Mustafa Çeçenoğlu ilk bölümde takımla daha sonra ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Başkent ekibi taktik çalışmasının ardından tam sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu