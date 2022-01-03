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Gençlerbirliği, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Gençlerbirliği, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 20 haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 20 haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, ikinci devrenin ilk haftasında 9 Ocak Pazar günü deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak başkent ekibi, günü Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı tek antrenmanla geçirdi.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman, dar alanda jokerli top kapma oyunuyla devam etti. Daha sonra pas-koordinasyon çalışan kırmızı-siyahlılar, dar alanda yapılan çift kale maçla günü tamamladı.

Gençlerbirliği, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Gençlerbirliği, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Gençlerbirliği, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Gençlerbirliği, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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