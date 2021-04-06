Gençlerbirliği, Erzurumspor maçına hazır
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Gençlerbirliği, Erzurumspor maçına hazır

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Gençlerbirliği, Erzurumspor maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma hareketleri ve eğlenceli oyunla başladı.

Kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda top kapma ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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