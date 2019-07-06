Gençlerbirliği, Erzurum yolcusu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon hazırlıklarının Ankara etabını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent temsilcisi Erzurum kampı öncesi son antrenmanını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yaptı.

İdmana ısınma koşusuyla başlayan daha sonra denge çalışması yapan kırmızı-siyahlı futbolcular, dayanıklılık koşusuyla antrenmanı noktaladı.

Gençlerbirliği, yarın öğleden sonra hava yolu ile Erzurum'a geçecek ve bu kentteki ilk antrenmanını 8 Temmuz Pazartesi sabahı gerçekleştirecek.

Kaynak: AA