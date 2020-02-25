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Gençlerbirliği Efsaneleri Ankara Derbisini Anlattı

Gençlerbirliği kulübünün formasını giymiş ve birçok derbide kaptanlık bandıyla sahada yer almış olan eski kaptanlardan Cemalettin Sakallıoğlu ve Avni Okumuş, Ankara Derbisi'ni anlattı.

25.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:21

kulübünün formasını giymiş ve birçok derbide kaptanlık bandıyla sahada yer almış olan eski kaptanlardan Cemalettin Sakallıoğlu ve Avni Okumuş, Derbisi'ni anlattı.

Kaynak: Dugout

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