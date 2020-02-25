Gençlerbirliği Efsaneleri Ankara Derbisini Anlattı

25.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:21

Gençlerbirliği kulübünün formasını giymiş ve birçok derbide kaptanlık bandıyla sahada yer almış olan eski kaptanlardan Cemalettin Sakallıoğlu ve Avni Okumuş, Ankara Derbisi'ni anlattı.