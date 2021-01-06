Gençlerbirliği e-dergisinin ocak sayısı yayımlandı

Başkent ekiplerinden Gençlerbirliği'nin her ay çevrim içi yayımlanan kulüp dergisinin ocak sayısı taraftarlarıyla buluştu.

Bu ayki sayıda başkent temsilcisinin altyapısından yetişerek formayı kapan Ömürcan Artan'ın "Bu formaya layık olmak için çabalıyoruz" başlıklı, Gençlerbirliği tarihinin 2000. golüne imza atan Sefa Yılmaz'ın "Tarihe geçmek gurur verici" başlıklı ve kırmızı-siyahlı takımdaki performansıyla adından söz ettiren Daniel Candeias'ın "Her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum" başlıklı röportajları da dergi okuyucularına sunuluyor.

Dünyadan futbol, karşılaşma istatistikleri ve takımın ocak ayı fikstürü de derginin bu sayısında yer alan konular arasında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak