Gençlerbirliği, derbi hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazar günü Mke Ankaragücü'yle oynayacağı derbinin hazırlıklarına devam etti.

Bir haftalık Antalya kampını tamamlayan kırmızı-siyahlıların, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde çalıştığı belirtildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın dar alanda pas ve pres çalışmasıyla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını yarın Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.