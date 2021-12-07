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Gençlerbirliği Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Gençlerbirliği Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında 10 Aralık Cuma günü sahasında Altaş Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında 10 Aralık Cuma günü sahasında Altaş Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda top kapma ve şut çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Gençlerbirliği, Altaş Denizlispor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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