Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Gençlerbirliği, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda taktik çalışma ile devam etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman, çift kale maçla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er