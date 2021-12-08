Gençlerbirliği Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında 10 Aralık Cuma günü konuk edeceği Altaş Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında 10 Aralık Cuma günü konuk edeceği Altaş Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanan kırmızı-karalı futbolcuların antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenmanda ikiye bölünerek maç yapan futbolcular, daha sonra taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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