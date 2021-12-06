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Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında 10 Aralık Cuma günü sahasında Altaş Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında 10 Aralık Cuma günü sahasında Altaş Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas-koordinasyon ve dar alanda çift kale maçla devam etti. Kırmızı-siyahlılar, şut çalışmasıyla günü tamamlandı.

Gençlerbirliği, Altaş Denizlispor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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