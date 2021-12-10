Gençlerbirliği - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Denizlispor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili detay sporseverler tarafından merak ediliyor. Gençlerbirliği - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Gençlerbirliği ile Denizlispor, karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili detaylar futbolseverler, tarafından merak ediliyor. Peki Gençlerbirliği - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.
GENÇLERBİRLİĞİ - DENİZLİSPORMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gençlerbirliği - Denizlispor maçı, 10.12.2021 Cuma günü saat 20:00'da başlayacak.
GENÇLERBİRLİĞİ - DENİZLİSPORMAÇI HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği - Denizlispor maçı, 10.12.2021 Cuma günü saat 20:00'daTRT Türk'decanlı yayınlanacak.
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