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Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklamaları ANKARA - Süper Lig'in 16. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

22.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:23
Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay

Sivasspor Teknik Direktörü 'ın açıklamaları

ANKARA - Süper Lig'in 16. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, deplasmanda ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay
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