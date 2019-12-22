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Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Hamza Hamzoğlu

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Süper Lig'in 16. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

22.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:30
Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Hamza Hamzoğlu

Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Süper Lig'in 16. haftasında lider Demir Grup , deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Hamza Hamzoğlu
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