Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Hamza Hamzoğlu
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Süper Lig'in 16. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.
22.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:30
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Süper Lig'in 16. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Hamza Hamzoğlu
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