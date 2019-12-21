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Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

21.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:04
Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

, Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı.

Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalıştı.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Kaynak: AA
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