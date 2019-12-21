Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

21.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:04

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı.

Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalıştı.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Kaynak: AA