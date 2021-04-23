Bülent Uygun: "Sahada mücadele etmeye devam edeceğiz"

Gençlerbirliği yenilgisini değerlendiren Ç.Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Rizespor'un büyük camiasına yakışan bir şekilde sahada mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Gençlerbirliği yenilgisini değerlendiren Ç.Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Rizespor'un büyük camiasına yakışan bir şekilde sahada mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Süper Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Ç.Rizespor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Uygun, "Kazanmak istiyorduk. En azından haftalardır süren galibiyet serimizi devam ettirmek adına. Fakat takımımızdaki domine eden futbolcularımızdan Boldrin'nin olmaması, Baiano'nun olmaması ve Samidou'nun dizindeki sakatlık takım anlamında biraz zorlandık. Bununla beraber 3 günde 1 maç oynamak ve ondan sonraki her maçta istenilen performansı vermek cidden zor. Kazanmak istediğimiz, başkanımızın da primimizin üzerine ekstradan bir 10 bin lira daha galibiyet vermesine rağmen maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Üzüntülüyüz. Kalan maçlardaki takım halinde, bundan önce gösterdiğimiz performansı tekrar göstermek zorundayız. Çünkü Rizespor'un büyük camiasına yakışan bir şekilde sahada mücadele etmeye devam edeceğiz. Kazanan taraf için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bugün Gençlerbirliği daha çok istedi. Kazanmak adına bizim bireysel hatalardan yediğimiz gollerle maalesef mağlup ayrıldık" ifadelerini kullandı.

(Engin Yağcı - Cem Geçim - Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı