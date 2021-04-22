Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maçını Bahattin Şimşek yönetecek
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Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maçını Bahattin Şimşek yönetecek

Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maçını Bahattin Şimşek yönetecek
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Süper Lig'in 37. haftasında yarın oynanacak Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maçını Bahattin Şimşek yönetecek.

Süper Lig'in 37. haftasında yarın oynanacak Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maçını Bahattin Şimşek yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Bahattin Şimşek'in yardımcıları Kemal Yılmaz ve Yusuf Bozdoğan olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Abdullah Buğra Taşkınsoy yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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