Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
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Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 37. haftasında 23 Nisan Cuma günü Çaykur Rizespor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 37. haftasında 23 Nisan Cuma günü Çaykur Rizespor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda oyun becerileri üzerinde çalıştı.

Antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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