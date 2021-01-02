Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor deplasmanında
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Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor deplasmanında

02.01.2021 09:11 | Son Güncelleme: 02.01.2021 09:14
Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor deplasmanında

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar oynadığı 14 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, haftaya 15 puanla 17. sırada girdi.

Ligde son 5 maçında 10 puan toplayan teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki başkent ekibi, Rize deplasmanında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Gençlerbirliği, geçen hafta iki kez geriye düştüğü maçta konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 3-2 yenmeyi başarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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