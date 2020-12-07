Gençlerbirliği Candeias ile gülüyor
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Gençlerbirliği Candeias ile gülüyor

07.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:01
Gençlerbirliği Candeias ile gülüyor

Gençlerbirliği'nin Portekizli hücum oyuncusu Daniel Candeias, bu sezon takımın attığı gollerin büyük bölümünde pay sahibi oldu.

Gençlerbirliği'nin Portekizli hücum oyuncusu Daniel Candeias, bu sezon takımın attığı gollerin büyük bölümünde pay sahibi oldu.

Kırmızı siyahlı ekip bu sezon ligde oynadığı 10 maçta 8 gol atarak gol yollarında sıkıntılı bir sezon geçirirken, Candeias atılan  8 golün 5'ine katkı yaptı. Portekizli oyuncu, ligde şu ana kadar 3 gol atarken 2 de asistle takımına destek oldu.

32 yaşındaki futbolcu geçen sezon 3 gol atarken bu gol sayısına da bu sezon 11'inci  hafta sonunda ulaşmış oldu. Candeias, bu sezon 2-1 kaybedilen Denizlispor ve 1-1 sona eren Gaziantep FK maçlarında 1'er gol attı. 2-1 kaybedilen Malatyaspor maçında 1 asist yapan Portekizli oyuncu 2-1 kazanılan Alanyaspor maçında ise 1 gol ve 1 asist katkısı yaparak kazanılan zaferde önemli pay sahibi oldu. Candeias, geçen sezonu 32 maçta 3 gol ve 7 asistle tamamlamıştı.TAKIMIN DİNAMOSU BERAT ÖZDEMİR

Gençlerbirliği'nin alt yapısından çıkan ve oynadığı futbolla büyük eğeni toplayan Berat Özdemir ligin 11'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor'a karşı kazanılan 2-1'lik galibiyette kilidi açan oyuncu oldu. Türkiye Ümit Milli Takımı forması da giyen 22 yaşındaki futbolcu oynadığı futbolla hem lig hem de Avrupa takımlarının gözdesi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU

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