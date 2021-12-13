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Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır

Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

ERZURUM (AA) - Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, başkent temsilcisi, bu karşılaşma öncesi son çalışmasını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.

Yaklaşık bir saat süren idman, çıkış çalışmasıyla son buldu.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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