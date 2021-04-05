Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı
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Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor
Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 33. haftasında 7 Nisan Çarşamba günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 33. haftasında 7 Nisan Çarşamba günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda dünkü Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen futbolcular, koşu çalışmasıyla günü tamamladı.

Diğer grup ise ısınma hareketleri, gol çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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