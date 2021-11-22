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Gençlerbirliği, Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Gençlerbirliği, Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında 26 Kasım Cuma günü sahasında konuk edeceği Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında 26 Kasım Cuma günü sahasında konuk edeceği Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanan futbolcular, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra pas koordinasyon çalışmasıyla sürdü.

Yaklaşık bir saat süren idman son bölümde yapılan çift kale maç ile noktalandı.

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AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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