Gençlerbirliği, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 13. haftasında 29 Kasım Cuma günü sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 13. haftasında 29 Kasım Cuma günü sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-siyahlı ekip, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde taktik ağırlık bir çalışma gerçekleştirdi.
Isınma koşusu ve hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda oynanan pas kontrol oyunuyla devam etti.
Yaklaşık 1,5 saat süren idman, dar alanda yapılan çift kale taktik maçıyla sona erdi.