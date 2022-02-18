Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler
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Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA, Fatih Çakmak - Spor
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Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Beypiliç Boluspor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Beypiliç Boluspor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanan futbolcuların antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra dar alanda top kapma oyunu ile devam eden idman, yaklaşık bir saat sürdü.

Beypiliç Boluspor- Gençlerbirliği karşılaşması, yarın saat 13.30'da başlayacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Gençlerbirliği, Spor Toto, Beypiliç, Boluspor, Spor, Haberler

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