Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 7. haftasında 25 Eylül Cumartesi günü Beypiliç Boluspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 7. haftasında 25 Eylül Cumartesi günü Beypiliç Boluspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Başkent ekibi, günü taktik ağırlıklı antrenmanla geçirdi.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.
Futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın ana bölümünde taktiğe yönelik çift kale maç yaptı.
Gençlerbirliği, Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri