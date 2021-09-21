Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
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Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Beypiliç Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Beypiliç Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunuyla başladığı belirtildi.

Daha sonra geniş alanda pas ve top kapma çalışması yapan kırmızı-siyahlıların, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı üç takımlı çift kale maçla tamamladığı ifade edildi.

Başkent ekibi, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Gençlerbirliği-Beypiliç Boluspor karşılaşması, 25 Eylül Cumartesi günü Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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