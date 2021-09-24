Gençlerbirliği, Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'de yarın karşılaşacağı Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'de yarın karşılaşacağı Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenman dar alanda top kapma çalışmasıyla sona erdi.