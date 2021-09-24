Gençlerbirliği, Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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Gençlerbirliği, Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Gençlerbirliği, Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'de yarın karşılaşacağı Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'de yarın karşılaşacağı Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman dar alanda top kapma çalışmasıyla sona erdi.

Gençlerbirliği, Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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