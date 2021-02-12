Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının saati değişti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının saati değişti

12.02.2021 15:54 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:54
Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının saati değişti

Süper Lig'in 25'inci haftasında pazartesi günü Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında Eryaman Stadı'nda oynanacak maçın başlama saati 16.00'ya alındı.

Süper Lig'in 25'inci haftasında pazartesi günü Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında Eryaman Stadı'nda oynanacak maçın başlama saati 16.00'ya alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "15 Şubat Pazartesi oynanacak Gençlerbirliği - Beşiktaş müsabakasının başlama saati, Meteoroloji verilerine göre beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilgili kulüplerin başvuruları ile yayıncı kuruluşun da olumlu görüşü sonrasında saat 19.00'dan 16.00'ya alındı" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cem Yılmaz Merve Dizdar Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Ömer Ali Deniz Türüç Ünal Karaman Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Uzay İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının saati değişti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 15:58:42. #1.16#
title