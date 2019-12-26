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Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

26.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:36
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

, Süper Lig'in 17. haftasında yarın ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan antrenman, son bölümde yapılan taktik çalışma ile son buldu.

Başkent temsilcisinde kart cezalıları Bogdan Stancu, Berat Ayberk Özdemir ve Fabricio Baiano ile tedavilerine devam edilen Giovanni Sio ve Halil İbrahim Pehlivan, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği kafilesi, bugün hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek.

Kaynak: AA
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