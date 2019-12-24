Haberler » Spor » Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı - Spor

Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, ilk devrenin son haftasında 27 Aralık Cuma günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

24.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:22
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden , ilk devrenin son haftasında 27 Cuma günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın basına açık gerçekleştireceği antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler