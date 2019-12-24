Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, ilk devrenin son haftasında 27 Aralık Cuma günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, ilk devrenin son haftasında 27 Aralık Cuma günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın basına açık gerçekleştireceği antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.